Mercato Milan – Wolves su Enzo Fernández, Gallardo alleato rossonero

Qualora il Milan perdesse davvero Renato Sanches , i rossoneri virerebbero su Enzo Fernández . Ma l'argentino piace anche al Wolverhampton e non solo. Il talento del River Plate è il piano B individuato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo i rinnovi di contratto, previsti nei prossimi giorni, i due dirigenti si metteranno all'opera sul fronte calciomercato . La prima mossa sarà chiudere l'accordo definitivo con il Lille per Renato Sanches, evitando così inserimenti di PSG e Juventus . Nelle ultime ore si è parlato di una corsa a tre per il centrocampista portoghese, ma il Milan resta in vantaggio. Forte di un accordo con il calciatore, il Diavolo è abbastanza tranquillo ed è sicuro che l'affare andrà in porto.

Sicurezza e tranquillità, dicevamo, per Renato Sanches. Ma le insidie sono dietro l'angolo e specie il PSG potrebbe far cambiare idea al portoghese. Ecco perché il Milan non resta al palo e si guarda intorno per individuare una possibile alternativa. Il piano B, come sottolineato, si chiama Enzo Fernández, classe 2001 del River Plate. Secondo la stampa inglese, tuttavia, sul centrocampista si è inserito con forza il Wolverhampton che è pronto a pagare la clausola rescissoria, fissata a 18,5 milioni. Ma non solo Wolves sul calciatore argentino. Il Benfica, avrebbe fatto un’offerta di 15 milioni per il 70% del cartellino: si tratta di una proposta da non sottovalutare poiché il River Plate potrebbe in tal modo trarre vantaggio dal futuro del suo attuale numero 13.