Calciomercato Milan – Per Sanches è corsa con il PSG: Napoli defilato

Il Milan continua ad avere Renato Sanches come priorità assoluta nel reparto di centrocampo. Il portoghese è in cima alla lista dei desideri del club rossonero per rinforzare il reparto, regalando a Pioli un profilo di assoluto livello internazionale. Come riportato dal Corriere dello Sport, è corsa a due con il Paris Sain-Germain . L'idea dell'inserimento di un club italiano, identificato come il Napoli , è decisamente accantonata.

A differenza della questione Botman, su Renato Sanches sia l'area tecnica del Milan che la proprietà sono in linea sull'investimento. I 15 milioni di euro sono ritenuti adeguati per un giocatore in scadenza nel 2023. Secondo Le Parisien, il PSG avrebbe per ora effettuato solamente dei timidi sondaggi. La potenza economico del club francese non sarebbe pareggiabile, ma al momento i rossoneri possono contare su un accordo praticamente definito con il giocatore e su una trattativa già avviata con il Lille. Questo rende la società di Via Aldo Rossi ancora nettamente la favorita per aggiudicarsi il calciatore ex Bayern Monaco. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>