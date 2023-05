Calciomercato Milan – Il Wolfsburg si fa avanti per Rebic: le news

Nel corso degli ultimi mesi, tra coloro che hanno deluso in casa Milan, non si può non citare Ante Rebic. Il croato, dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante, ha continuato a steccare anche nelle successive occasioni dategli dal tecnico Stefano Pioli. Un'annata non all'altezza di quanto il rossonero aveva dimostrato in precedenza e che lo rende cedibile.