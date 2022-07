Calciomercato Milan – Wijnaldum in rossonero? Solo a due condizioni

Georginio Wijnaldum è stato proposto al Milan in questa sessione di calciomercato. Il giocatore del PSG, classe 1990, sarebbe un gran colpo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in questo calciomercato estivo, Georginio Wijnaldum sia stato proposto al Milan. Il centrocampista olandese, classe 1990, si era trasferito la scorsa estate, a parametro zero, dal Liverpool al PSG firmando un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2024) da quasi 10 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, proposto Wijnaldum: il punto

In Francia, però, non ha giocato quanto voluto, sebbene, al termine della stagione scorsa, abbia comunque sommato 38 presenze tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali, con 3 gol e 3 assist all'attivo. Motivo per cui potrebbe andare via in questa sessione di trattative. Anche perché il nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha in mente di prendere in quel reparto, dopo Vitinha, anche Renato Sanches (Lille) e Khéphren Thuram (Nizza).

Il 'CorSport' ha spiegato come Wjinaldum, in uscita dunque dal club parigino, sia stato proposto da intermediari al Milan (oltre che alla Roma). Un'operazione, però, che potrebbe diventare possibile soltanto a due condizioni: la prima è che il PSG apra alla cessione in prestito del forte centrocampista 'oranje'; la seconda è che il club francese paghi gran parte del suo ingaggio. Milan, il sostituto di Kessié dalla Serie A? Le ultime news di mercato >>>