Calciomercato Milan – West Ham avanti per Bakayoko

MERCATO MILAN – Come riportato da RMC Sport, il Monaco non riscatterà Tiémoué Bakayoko e il West Ham sarebbe interessato ad acquistarlo a titolo definitivo. Sul centrocampista francese ha da alcune settimane messo gli occhi anche il Milan che vorrebbe un suo ritorno a Milanello. Tuttavia, gli Hammers si sarebbero portati avanti, avendo anche una linea sugli ingaggi più elastica rispetto a quella dei rossoneri. I 7 milioni che da contratto percepisce Bakayoko al Chelsea frenano molto un suo potenziale ritorno in Italia.

