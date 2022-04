Calciomercato Milan – Weigl non convince fino in fondo: il motivo

Julian Weigl potrebbe essere il nome giusto per il calciomercato estivo del Milan, anche se le doti del centrocampista non convincono

Nelle scorse ore Julian Weigl è stato proposto al Milan come nuovo nome per il centrocampo della prossima stagione. Il mediano tedesco è in uscita dal Benfica e i rossoneri, visti i consueti paletti imposti in sede di calciomercato, potrebbero decidere di affondare il colpo.