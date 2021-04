Calciomercato Milan – Walz nel mirino del Diavolo per il futuro / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussa Dortmund, è un osservato speciale dei rossoneri

Il Milan, si sa, è sempre attento al calciomercato dei migliori giovani talenti in giro per l'Europa. Il progetto di Elliott, che ha reso la squadra una delle più 'verdi' in Europa, non vuole di certo fermarsi qui e guarda costantemente in avanti. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', in tal senso, la dirigenza ha messo nel mirino Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. Il giocatore, nonostante faccia ancora parte dell'Under 17 giallonera, è un osservato speciale di diversi club per le sue grandi qualità in mezzo al campo. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di ibrahimovic.