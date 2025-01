Calciomercato Milan – Schira: “Ecco la richiesta di Walker ai rossoneri”

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ed uno degli obiettivi del Milan, che ha bisogno di rinforzi per il proprio reparto difensivo, è Kyle Walker. Il terzino destro del Manchester City ha annunciato la sua volontà di voler lasciare l'Inghilterra. I rossoneri, allenati da Sergio Conceicao, sono in pole position per prendere l'inglese. Nonostante ci siano offerte dall'Arabia Saudita, Walker vuole rimanere a giocare in Europa.