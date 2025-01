Calciomercato – Walker verso l’addio al Manchester City: Milan e Real Madrid in corsa

Kyle Walker, storico pilastro del Manchester City, sembra vicino a lasciare i Citizens dopo aver manifestato il desiderio di trasferirsi all’estero. Pep Guardiola ha confermato l’intenzione del 33enne, con il contratto in scadenza tra 18 mesi, aprendo a una possibile cessione nella finestra di mercato di gennaio. Il Real Madrid si è fatto avanti, valutando l’opzione di un prestito per sopperire all’assenza di Dani Carvajal. Anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo di spessore per la fascia destra, ha avviato contatti per portare Walker in Serie A. La decisione del Manchester City di optare per un prestito o una vendita resta però in sospeso.