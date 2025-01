Come riportato da Daniele Longo sul sito calciomercato.com, negli ultimi anni il Milan ha puntato di più su giocatori stranieri che quelli italiani e della suo settore giovanile. Per questo stile adottato, adesso i rossoneri sono in difficoltà per quanto riguarda i trasferimenti in entrata. In Italia, secondo il regolamento, le società di Serie A potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nel predetto elenco tra cui: almeno 4 “calciatori formati nel club”; almeno 4 “calciatori formati in Italia”. Gli Under 22 sono liberi e il resto possono essere over 22.