Calciomercato Milan, Walker ha deluso Guardiola: ecco svelato il motivo

Sebbene non fosse quasi più uno dei titolarissimi del Manchester City , Kyle Walker , nuovo rinforzo del Milan , rimasto comunque uno dei pupilli di Pep Guardiola . Nonostante ciò, però, per il terzino inglese era arrivato il momento di cambiare aria, anche perché il suo contratto in scadenza con i Citizens probabilmente non sarebbe stato rinnovato. Per questo motivo, tra le tante richieste pervenutegli, ha deciso di accettare quella dei rossoneri, che lo hanno cercato con fermezza per portare qualità e leadership all'interno di un gruppo prevalentemente costituito da giovani. Una scelta, la sua, che però avrebbe scontentato più di una persona.

Calciomercato Milan, frizione Guardiola-Walker? Fatale una mancata comunicazione

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'The Athletic', infatti, Pep Guardiola sarebbe rimasto profondamente deluso dopo la decisione di Kyle Walker di lasciare il Manchester City. Non tanto per la scelta in sé, comprensibile data la situazione contrattuale, quanto per la comunicazione fatta prima ai dirigenti, e in particolare a Txiki Begiristain. L'allenatore dei Citizens si sarebbe aspettato di ricevere per primo la notizia, dato il rapporto che li lega. Questo avrebbe creato in lui una certa delusione, come detto.