Calciomercato Milan – Vranckx, serve di più per sperare nel riscatto | News

Arrivato nelle battute finali del mercato estivo, Aster Vranckx si è visto pochissimo in campo con la maglia rossonera. Un paio di spezzoni per un totale di 45 minuti, anche se c'è da dire che ha finito l'anno in crescendo fornendo un'ottima prestazione contro la Fiorentina. Troppo però, ad oggi, per meritarsi un riscatto. Come riporta 'gazzetta.it', infatti, il Milan dovrà sborsare 12 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dal Wolfsburg, anche se allo stato attuale ciò è difficile che possa verificarsi.