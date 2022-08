Calciomercato Milan – Settimana chiave per Vranckx: il punto

Aster Vranckx è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Può essere lui, il belga del Wolfsburg, il rinforzo a centrocampo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Aster Vranckx, classe 2002, centrocampista belga del Wolfsburg che il Diavolo vorrebbe per rinforzare la propria mediana in questi ultimi giorni della sessione estiva di trattative.

Calciomercato Milan, giorni roventi per Vranckx in rossonero

Vranckx, ha ricordato la 'rosea', non è stato convocato per Wolfsburg-Schalke 04 dell'ultimo turno di Bundesliga poiché in partenza. Il Milan è in corsa per il giocatore: assicura, infatti, presenza in campo ed intensità nel gioco in fase di non possesso, esattamente come interessa a mister Stefano Pioli.

Il giocatore ha già detto di no a diverse proposte. Gliene restano, comunque, sul tavolo ancora tante, tra cui quella di un'altra squadra italiana, il Bologna. Per convincere Vranckx ad indossare un'altra maglia conteranno proposta economica e progetto. Quello del Milan, per 'La Gazzetta dello Sport', è molto chiaro: vuole prenderlo in prestito e non a titolo definitivo.

I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, ad ogni modo, tengono aperta la pista Jean Onana (Bordeaux) e non mollano neanche Raphael Onyedika (Midtjylland). Per quest'ultimo, offerti ad oggi 6,5 milioni di euro, ma i danesi ne vogliono 10. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>