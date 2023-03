Calciomercato Milan – Vranckx potrebbe rimanere. E su Dest..

Sebbene il calciomercato invernale si sia concluso ormai da più di un mese, in casa Milan si continua a lavorare per cercare di non farsi trovare impreparati a giugno. A tenere banco sarebbero al momento due prestiti, sui quali la dirigenza rossonera starebbe meditando, ossia quelli di Aster Vranckx e Sergiño Dest.