Calciomercato Milan – Vranckx, più di un’alternativa ad Onana: le news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Aster Vranckx , alternativa di calciomercato del Milan a Jean Onana per rinforzare il centrocampo di mister Stefano Pioli .

L'anno passato Vranckx ha giocato per 12 volte da titolare in Bundesliga con i 'Lupi' e per 12 volte ha disputato solo spezzoni di gara. È stato, però, una presenza fissa in Champions League con 4 partite su 6 giocate dall'inizio e per molti minuti.