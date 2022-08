Calciomercato Milan – Scatto per Vranckx: cifre e dettagli dell’affare

Può essere Aster Vranckx l'ultimo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo. Rossoneri e Wolfsburg trattano e sono vicini all'accordo

Daniele Triolo

L'ultimo rinforzo del Milan, in questo calciomercato estivo, dovrebbe essere Aster Vranckx, classe 2002, centrocampista belga in uscita dal Wolfsburg, in campo per 24 volte nell'ultima edizione della Bundesliga: 12 partite da titolare, 12 da subentrato. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, assalto per Vranckx del Wolfsburg

Vranckx, a differenza dell'altro giocatore che il Milan sta pescando dal campionato tedesco, ovvero Malick Thiaw, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo. Un riscatto, secondo la 'rosea', fissato intorno agli 11 milioni di euro. Oggi può essere il giorno decisivo per il suo trasferimento in maglia rossonera.

A meno che non sorgano complicazioni, vale a dire l'inserimento nell'operazione di altri club interessati a lui, come ad esempio l'Atalanta. Il Wolfsburg ha deciso di mandare altrove Vranckx, visto che non è sbocciato il feeling con il nuovo tecnico dei 'Lupi', Niko Kovač e, pertanto, il Milan da qualche settimana si era mosso sull'obiettivo.

Vranckx possiede un buon combinato di presenza e tecnica: gioca davanti alla difesa, ma anche qualche metro più avanti. Nel 4-2-3-1 del Milan sarebbe l'alternativa a Sandro Tonali e Ismaël Bennacer nel ruolo di mediano, unitamente a Rade Krunić e Tommaso Pobega (e forse Tiémoué Bakayoko). Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>