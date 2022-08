Calciomercato Milan – Accordo trovato con Vranckx, si lavora per chiudere

Come infatti riporta Manuele Baiocchini della redazione di SkySport, Milan e Wolfsburg starebbero intrattenendo contatti continui per definire lo sbarco di Vranckx in rossonero. L'accordo con il giocatore sarebbe già stato trovato, mentre con i Lupi ballerebbero ancora 1-2 milioni sulla cifra del riscatto (il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, ndr) e alcuni dettagli relativi ai bonus. In ogni caso, l'intesa dovrebbe trovarsi intorno ai 13 milioni di euro.