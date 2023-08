Calciomercato Milan – Il parere del Corriere: “Serviva qualcosa di più”

Il parere del Corriere dello Sport sul calciomercato del Milan

Qualcosa di più e di meglio, si legge, serviva al Milan per rientrare nella corsa scudetto o, quanto meno, per allargare la possibilità di un posto in Champions conquistato l’anno scorso solo grazie alla penalizzazione della Juventus. L’organico è stato ribaltato seguendo una linea logica, con un solo grande giocatore (Pulisic) e tanti buoni giocatori. L’ultimo, il giovanissimo Pellegrino, sarà utile per dare il cambio a Tomori e a Thiaw. E se davvero il Milan riesce a portare a casa anche Taremi (58 gol in 99 partite di campionato col Porto) renderà ancora più ricco un attacco che (oltre allo stesso Pulisic) ha Leao e Giroud, già capocannoniere insieme a Osimhen e Lautaro Martinez con 3 gol dopo due giornate, oltre adeguate riserve come Okafor e Chukwueze. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Continua il lavoro per Taremi. Ecco le nostre notizie