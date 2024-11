CALCIOMERCATO MILAN

Si parla di calciomercato in casa Milan e, secondo alcuni rumors, i rossoneri vorrebbero acquistare un calciatore del Sassuolo . Il neroverde in questione sarebbe il 21enne Cristian Volpato .

Volpato, italiano nato in Australia e cresciuto nella Roma, gioca come trequartista, ma può fare anche l'ala destra o il centrocampista centrale. Il giocatore del Sassuolo, in questa stagione, ha giocato 8 partite, un cui ha segnato 2 gol, fornito un assist, ha ricevuto 3 cartellini gialli ed un rosso.