Calciomercato Milan – Voci su Ribery in rossonero: la situazione

Frank Ribery al Milan? Il giocatore non ha rinnovato con la Fiorentina e ora circola questa pazza voce di calciomercato: la situazione.

Nelle ultime ore, il nome di Frank Ribery è stato accostato al Milan per questa sessione di calciomercato. Il giocatore francese ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina e quindi saluterà i Viola, ma il suo desiderio è di giocare ancora in Serie A. L'esterno ha collezionato 5 gol e 10 assist in 51 partite nelle ultime due stagioni ed ha avuto parecchi problemi fisici.