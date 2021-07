Calciomercato Milan – Vlasic vuole solo il Diavolo: il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: interesse dei rossoneri per Nicola Vlasic, trequartista del Cska Mosca. Ecco come stanno le cose

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto su Dusan Vlasic, accostato al Milan nelle ultime ore. In Russia danno addirittura l'affare concluso per 25 milioni di euro, ma le cose non stanno esattamente così. La trattativa è appena partita e non ha portato degli sviluppi concreti. Maldini e Massara vorrebbero il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, mentre il CSKA vuole una vendita diretta a 30 milioni di euro. Su queste basi in realtà non si può neanche parlare di un dialogo vero e proprio.

C'è da dire che Vlasic vuole giocare nel Milan e l'ha detto chiaramente ai suoi dirigenti. Non è vero però che ha disertato il ritiro in Austria. La sua assenza, infatti, era ampiamente concordata con la società considerando che è in vacanza sino al 26 luglio. Il motivo? Ha disputato gli Europei con la Croazia così come Ante Rebic, che sarà a Milanello nell stessa data.

Il Diavolo ci proverà, ma per il momento non ha neanche approfondito gli aspetti economici. Le due società si stanno annusando, ma al momento non ci sono stati sviluppi decisivi. Il Milan già nella scorsa stagione aveva pensato a Vlasic, visto già c'era stato un contatto con il suo entourage. La stima di Maldini e Massara c'è, ma il club rossonero non vuole spendere soldi a casaccio.

Sono emersi infatti tanti diversi nomi per sostituire Calhanoglu: Sabitzer, Tadic, James Rodriguez e Isco. In ogni caso la candidatura di Vlasic va tenuta in grande considerazione, a dispetto delle difficoltà con il CSKA. il Milan non ha fretta e conta sull'appoggio del giocatore, che vuole a tutti i costi la maglia rossonera. Il contatto è in scadenza nel 2024. E' testa a testa tra lui e Sabitzer per il ruolo di trequartista. E' tutto fatto per Giroud al Milan: ecco il programma dei prossimi giorni.