Calciomercato Milan – Vlasic prima scelta, ma i rossoneri hanno un piano B

Il Milan continua la ricerca di un trequartista. Nikola Vlasic rimane la prima scelta, ma i rossoneri hanno anche un piano B pronto

Il Milan continua la ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato . Nikola Vlasic rimane la prima scelta. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi di 'Sportmediaset', il croato è il preferito, ma il CSKA Mosca fa muro . I russi continuano a chiedere l'obbligo di riscatto nella trattativa, il Diavolo vorrebbe solamente il diritto e nessun vincolo per l'eventuale acquisto. Ma il Milan ha anche un piano B: Josip Ilicic .

Il futuro dello sloveno rischia di essere lontano da Bergamo e dall'Atalanta. Ilicic piace al Milan, ma la richiesta rimane alta . L'idea di un passaggio in rossonero sarebbe molto gradita al giocatore, ma la dirigenza orobica non ha intenzione di lasciarlo partire a buon mercato o a parametro zero nell'estate del 2022.

I nerazzurri, infatti, chiedono 5-6 milioni. Troppi, secondo il Diavolo, per un 33enne. Nella scorsa stagione Ilicic ha avuto problemi con Gasperini e a quanto pare difficilmente il rapporto si ricucirà. I numeri, però, sono dalla parte dell'Atalanta: 56 gol e 39 assist in 149 partite con la Dea. Il tutto fa lievitare il prezzo del cartellino. Il Milan è vigile sulla situazione, ma non intende sborsare troppi soldi per un calciatore certamente forte ma non più giovanissimo.