Calciomercato Milan – Vlasic nel mirino, ma lo Zenit preme | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: nel mirino dei rossoneri c'è sempre Vlasic, anche se il giocatore sembra vicino allo Zenit

Il Milan continua la ricerca di un trequartista. Secondo La Gazzetta dello SportHakim Ziyech resta in pole position. Il marocchino al Chelsea vive da emarginato, visto che Tuchel non conta su di lui. Il club rossonero, dunque, potrebbe approfittarne. La trattativa in ogni caso resta difficile, considerando il fatto che i londinesi al momento non concedono in prestito.