Calciomercato Milan – Vlasic, il CSKA apre al prestito? Le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vuole i rossoneri. La sua società potrebbe ammorbidirsi sulla questione prestito ...

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questa fase finale del calciomercato, non molla Nikola Vlasic. La notizia trova ampio risalto nei quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. Per 'La Gazzetta dello Sport' l'operazione Vlasic sarebbe ritenuta troppo onerosa dalla proprietà rossonera, a meno che il CSKA Mosca non apra ad una cessione del calciatore croato con la formula del prestito.

L'agente di Vlasic, a tal proposito, starebbe studiando una serie di clausole che potrebbe favorire la partenza del classe 1997 proprio in prestito oneroso, 'modulato' su presenze e rendimento complessivo del calciatore. Per il 'Corriere della Sera', poi, la pista di calciomercato che porterebbe Vlasic al Milan riacquisterebbe consistenza non appena i russi accetteranno, come sembra possibile, di farlo partire davvero in prestito.

E nella notte la notizia è stata confermata anche da Gianluigi Longari, collega di 'SportItalia', che ha evidenziato, attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter', le condizioni poste dal CSKA Mosca affinché Vlasic vada via inizialmente in prestito. Servirà un investimento iniziale di 10 milioni di euro per il prestito oneroso, con un riscatto fissato a 15 e per un totale, dunque, di 25 milioni di euro per prendersi il calciatore. Il Diavolo è avvisato. Milan, ecco Florenzi! Cifre e dettagli dell'operazione >>>