Calciomercato Milan – Vlasic, ad oggi non c’è una vera trattativa

Le ultime sul calciomercato del Milan: club rossonero interessato a Vlasic, ma al momento non c'è una vera trattativa con il Cska Mosca

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto su Dusan Vlasic, accostato al Milan nelle ultime ore. In Russia danno addirittura l'affare concluso per 25 milioni di euro, ma le cose non stanno esattamente così. La trattativa è appena partita, ma al momento non ci sono degli sviluppi concreti. Maldini e Massara vorrebbero il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, mentre il CSKA vuole una vendita diretta a 30 milioni di euro. Su queste basi in realtà non si può neanche parlare di una vera e propria trattativa, ma il Diavolo conta sulla volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero. E' tutto fatto per Giroud al Milan: ecco il programma dei prossimi giorni.