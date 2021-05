Calciomercato Milan – Vlahovic sempre più forte. E il prezzo sale …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic spaziale anche con la Lazio. La Fiorentina vuole blindarlo con il nuovo contratto

Il Milan, come noto, ha messo nel mirino Dusan Vlahovic quale primo obiettivo di calciomercato per l'attacco. Il centravanti serbo, classe 2000, è stato spaziale anche ieri sera, con una doppietta alla Lazio al 'Franchi'. L'ex Partizan, finora, ha siglato 21 reti in 34 gare, raggiungendo Romelu Lukaku nella classifica cannonieri in Serie A.