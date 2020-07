Calciomercato Milan – Vlahovic, rinnovo in vista con la Fiorentina?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano ancora 5 giornate alla fine del campionato, ma per il Milan è già tempo di pensare al mercato per la prossima stagione. Difficile pensare ad una permanenza di Zlatan Ibrahimovic, ragion per cui i rossoneri dovranno cercare profili giusti per sostituirlo. Uno dei nomi accostati riguarda Dusan Vlahovic, talentuoso attaccante della Fiorentina.

Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, l’agente del classe 2000 si trova attualmente in Italia per un obiettivo per preciso: discutere il rinnovo con la Fiorentina. Il club del patron Rocco Commisso, infatti, vuole anticipare eventuali offerte blindando uno dei suoi giocatori più promettenti.

