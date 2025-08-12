Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan: “Vlahovic può restare alla Juventus”. La situazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan: “Vlahovic può restare alla Juventus”. La situazione

Calciomercato Milan: 'Vlahovic può restare alla Juventus'. La situazione
Vlahovic resterà alla Juventus? E l'ipotesi Milan? Il punto de La Gazzetta dello Sport sulla situazione di calciomercato legata al serbo
Redazione PM

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a rimanere profondamente incerto. Fin dall'inizio del calciomercato si parla dell'interesse del Milan nei suoi confronti. Eppure il club rossonero, almeno finora, non ha mai affondato il colpo. In questo momento ci sono solo due certezze riguardanti l'attaccante serbo: è separato in casa alla Juventus e ha rifiutato offerte dalla Turchia (lo ha cercato il Fenerbache di Mourinho) e dall'Arabia. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto della situazione sul centravanti.

Vlahovic: una stagione da separato in casa alla Juventus?

—  

Vlahovic ha svolto la preparazione estiva agli ordini di Tudor e ha giocato 30 minuti nell'amichevole di domenica scorsa contro il Borussia Dortmund. Uno spezzone di gara che ha generato risentimento nei tifosi juventini, arrabbiati per la sua prestazione. Verrebbe da dire che la storia tra Dusan e la Juve è ai titoli di coda. Invece, sembra che lui stesso abbia comunicato alla società di voler rimanere fino alla scadenza del contratto (giugno 2026).

LEGGI ANCHE

Nonostante questa stagione conduca ai Mondiali, Vlahovic non sembra intenzionato a lasciare la Juventus, che deve corrispondergli 1 milione di euro al mese netto di stipendio. L'arrivo di Jonathan David e quello eventuale di Kolo Muani gli chiuderebbero le porte del campo ma ciò non gli fa cambiare idea.

Una situazione di stallo. E l'ipotesi Milan?

—  

Si è entrati così in una situazione di stallo. Dusan ha rifiutato il rinnovo al ribasso propostogli dal club ed è sempre più probabile che andrà via a parametro zero al termine della stagione. E l'ipotesi Milan? "Anche per il Milan Vlahovic non rinuncerebbe a parte dello stipendio (da 12 milioni annui, ndr). Neppure per Allegri. Da escludere che i bianconeri possano partecipare all'ingaggio per rinforzare una diretta concorrente, così come che possano lasciarlo partire per due spiccioli" - si legge sulla rosea.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco l'occasione 'last minute' da cogliere al volo >>>

Pare che Massimiliano Allegri, suo ex allenatore, lo riabbraccerebbe volentieri. Il pesante ingaggio e le condizione economiche dell'affare, però, fanno rimanere cauto il Milan. L'offerta per cui il numero 9 potrà partire dovrà toccare i 20 milioni di euro, il costo residuo del giocatore a bilancio. La dirigenza rossonera proverà ad affondare il colpo da qua a fine calciomercato?

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA