Calciomercato Milan: “Vlahovic può restare alla Juventus”. La situazione

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a rimanere profondamente incerto. Fin dall'inizio del calciomercato si parla dell'interesse del Milan nei suoi confronti. Eppure il club rossonero, almeno finora, non ha mai affondato il colpo. In questo momento ci sono solo due certezze riguardanti l'attaccante serbo: è separato in casa alla Juventus e ha rifiutato offerte dalla Turchia (lo ha cercato il Fenerbache di Mourinho) e dall'Arabia. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto della situazione sul centravanti.