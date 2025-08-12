Calciomercato Milan: “Vlahovic può restare alla Juventus”. La situazione

Nonostante questa stagione conduca ai Mondiali, Vlahovic non sembra intenzionato a lasciare la Juventus, che deve corrispondergli 1 milione di euro al mese netto di stipendio. L'arrivo di Jonathan David e quello eventuale di Kolo Muani gli chiuderebbero le porte del campo ma ciò non gli fa cambiare idea.
Una situazione di stallo. E l'ipotesi Milan?—
Si è entrati così in una situazione di stallo. Dusan ha rifiutato il rinnovo al ribasso propostogli dal club ed è sempre più probabile che andrà via a parametro zero al termine della stagione. E l'ipotesi Milan? "Anche per il Milan Vlahovic non rinuncerebbe a parte dello stipendio (da 12 milioni annui, ndr). Neppure per Allegri. Da escludere che i bianconeri possano partecipare all'ingaggio per rinforzare una diretta concorrente, così come che possano lasciarlo partire per due spiccioli" - si legge sulla rosea.
Pare che Massimiliano Allegri, suo ex allenatore, lo riabbraccerebbe volentieri. Il pesante ingaggio e le condizione economiche dell'affare, però, fanno rimanere cauto il Milan. L'offerta per cui il numero 9 potrà partire dovrà toccare i 20 milioni di euro, il costo residuo del giocatore a bilancio. La dirigenza rossonera proverà ad affondare il colpo da qua a fine calciomercato?
