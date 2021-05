Calciomercato Milan – Vlahovic, per la Fiorentina è incedibile | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Si complica la pista che potrebbe portare al Milan Vlahovic: per la Fiorentina è incedibile

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Fiorentina. Secondo la 'rosea', infatti, per la società viola l'attaccante serbo è incedibile. Inoltre sarebbe nelle intenzioni del club presieduto da Rocco Commisso di far rinnovare il contratto dell'ex Partizan per altri due anni, aumentando il suo ingaggio dai 700 mila euro ad una cifra vicina o pari ai 3 milioni annui. Inoltre la dirigenza vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria di 80-100 milioni di euro. Numeri che complicano, e non poco, i piani di mercato del Milan, alla ricerca di un vice Ibra all'altezza dello svedese. Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino