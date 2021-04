Calciomercato Milan – Vlahovic o Belotti e idem per la Fiorentina

Il calciomercato del Milan passa dal centravanti: Vlahovic nel mirino, alternativa Belotti. La Fiorentina se perde il bomber vira sul Gallo.

Intrecci di calciomercato che coinvolgono Milan e Fiorentina. I viola sono alle prese con la situazione legata a Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, classe 2000, ha il contratto in scadenza nel 2023. Ciò significa che quest'estate potrebbe essere l'ultima occasione per cederlo a cifre importanti. Ecco perché se la Fiorentina non riuscirà ad ottenere il rinnovo, che è comunque la priorità del club, dovrà lasciarlo andare. Serve comunque un'offerta importante, che però vista la volontà del giocatore potrebbe anche essere di 25 milioni (comunque tanti visto il periodo e l'età del ragazzo). Il Milan è alla finestra ed è tra i club più interessati, anche se piace davvero a tantissime squadre, italiane ed estere. Una delle alternative a Vlahovic, per i rossoneri, è Andrea Belotti. Il capitano del Torino, classe 1993, però è difficile da raggiungere. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e quindi, anche in questo caso, sarà rinnovo o cessione. In caso di salvezza, è probabile che la firma arrivi. In tal caso, servirebbero i famosi 100 milioni per aggiudicarselo. Tutto cambierebbe in caso di retrocessione. Allora il Milan potrebbe fare un tentativo. Ma attenzione, perché se Vlahovic dovesse invece andare da un'altra parte a fare concorrenza ai rossoneri per il Gallo ci sarebbe proprio la Fiorentina. Intrecci di mercato. Intanto il Milan è pronto ad acquistare il sostituto di Calhanoglu >>>