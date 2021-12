Calciomercato Milan – Vlahovic non si muoverà a gennaio

Vlahovic è un desiderio di calciomercato di molti e un po' anche del Milan e secondo le ultime non si muoverà a gennaio, almeno in Serie A.

Si avvicina la sessione di calciomercato di gennaio e il Milan è attento, come sempre, a tutte le occasioni. Una di queste potrebbe essere Dusan Vlahovic, che lascerà la Fiorentina, ma che resta comunque molto costoso. Il serbo classe 2000 non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2023 e i viola hanno già comunicato che lo cederanno. Bisogna capire solo se già a gennaio o se a fine stagione. La seconda opzione è la più probabile e questo tiene, seppur debolmente, in corsa il club rossonero. A gennaio, infatti, il Milan, ma anche Inter e Juventus, non avrebbero possibilità di spendere i 50 milioni richiesti. Ciò significa che, se proprio Vlahovic si muoverà in inverno, sarà per andare all'estero. In caso contrario, il Milan può sperare di strapparlo alla concorrenza in estate, magari come regalo per qualcosa di importante e con alcune formule interessanti. Le Top News di oggi: Theo c'è, un'intervista esclusiva e Casa Milan venduta