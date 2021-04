Calciomercato Milan – Vlahovic non rinnova con la Fiorentina | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: oltre a Gianluca Scamacca al club rossonero piace anche Dusan Vlahovic della Fiorentina

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non è interessato solo a Gianluca Scamacca, ma anche a Dusan Vlahovic. Il centravanti non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2023. In ogni caso il presidente Rocco Commisso non ha intenzione di mollare, e parte da una richiesta di 40 milioni di euro. Anche Vlahovic, così come Scamacca, hanno come idolo Zlatan Ibrahimovic. Vedremo chi tra i due la spunterà. A proposito di Scamacca: ecco come stanno le cose.