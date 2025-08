Calciomercato Milan, Vlahovic non il primo nome: la strategia rossonera

Come ricorda 'Tuttosport', il Milan sarebbe alla ricerca di un attaccante alla Giroud in questa sessione di calciomercato. Ci sarebbe un nome in cima alla lista dei rossoneri. Il Milan attenderebbe l'occasione giusta per entrare in gioco, con un nome sullo sfondo da settimane, quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non sarebbe in cima alla lista rossonera, ma sarebbe un nome caldo, presente. Ci sarebbero stati contatti con i suoi agenti e il Milan saprebbe che Vlahovic verrebbe a Milano, anche se dovrebbe accettare un dimezzamento dell'ingaggio da 12 milioni. La Juventus vorrebbe almeno 20 milioni, ma a Milano sarebbero convinti che a fine agosto potrebbero bastarne meno di quindici, magari aggiungendo i soliti bonus.