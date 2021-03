Calciomercato Milan – Vlahovic nome caldo, Vlasic la suggestione | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic e Nikola Vlasic sono obiettivi concreti dei rossoneri. Il serbo più del croato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come il Milan , nel prossimo calciomercato estivo, investirà circa 100 milioni di euro. Una cifra che ricaverà, si spera, tra introiti della qualificazione in Champions League , budget messo a disposizione dal fondo Elliott Management Corporation e tesoretto risparmiato dallo scorso mercato di gennaio.

Di questi, 61,5 milioni di euro potrebbero essere spesi in nuovi acquisti. Il nome più caldo per il mercato del Milan è quello di Dusan Vlahovic, che la 'rosea' dà come acquisto al 50%. Il centravanti serbo della Fiorentina, classe 2000, è l'elemento ideale per completare il reparto avanzato dei rossoneri.