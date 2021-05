Calciomercato Milan – Vlahovic, molto difficile il suo arrivo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic è uno degli obiettivi per l'attacco, ma il suo arrivo è complicato

Come viene riportato da Tuttosport, Dusan Vlahovic è il primo obiettivo del Milan per l'attacco. Il serbo è esploso in questa stagione e dunque non sarà facile per nessuno acquistarlo. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non molla, e quindi il suo arrivo in rossonero risulta al momento molto complicato. La valutazione di Vlahovic è molto alta, anche se molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, considerando il contratto in scadenza nel 2023. Intanto il Milan pensa a un doppio colpo per alzare la qualità della rosa.