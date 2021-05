Calciomercato Milan – Vlahovic, iniziata la trattativa con la Fiorentina

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo il Corriere della Sera è iniziativa la trattativa con la Fiorentina per Dusan Vlahovic

Sia il Corriere della Sera che la Gazzetta dello Sport si soffermano sul calciomercato del Milan. Uno degli obiettivi principali è quello di acquistare un vice di Zlatan ibrahimovic. Lo svedese resta fondamentale per la squadra rossonera, ma i suoi problemi fisici hanno condizionato la stagione. In pole ci sarebbe Dusan Vlahovic , in vantaggio su Gianluca Scamacca .

Secondo il Corriere della Sera sarebbe già partita in realtà una trattativa per Vlahovic. Al momento Rocco Commisso, patron della Fiorentina, chiede 60 milioni di euro, ma tutto potrebbe cambiare con la qualificazione in Champions League. I rossoneri, infatti, avrebbero un tesoretto tra i 50 e i 60 milioni da poter spendere sul mercato. Vedremo cosa succederà, ma Vlahovic è l'obiettivo numero uno per l'attacco. Sempre a proposito di calciomercato: ecco le mosse di Maldini per la Champions.