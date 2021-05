Calciomercato Milan – Vlahovic ha respinto la prima offerta di rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni, Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato la prima offerta di rinnovo con la Fiorentina: su di lui c'è anche il Milan

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato la prima offerta di rinnovo da parte della Fiorentina. La società viola avrebbe proposto all'attaccante serbo un nuovo contratto da 2 milioni di euro all'anno fino al 2025. Il suo agente non ha ritenuto questa proposta all'altezza del suo assistito ed ora è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a partire dalla prossima stagione. Sull'ex Partizan ci sono gli occhi di grandi club europei come il Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Tottenham, Roma, Juventus e, come ben si sa, il Milan. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras