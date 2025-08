Il Milan, come noto, in questo calciomercato estivo è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e tra i nomi accostati ai rossoneri ci sono anche quelli di Dusan Vlahovic e Patrik Schick. Per il serbo pare ci siano già stati contatti, mentre per il ceco si tratta di una pista non ancora caldissima. Eppure sembra che i due centravanti in questione abbiano già chiare in testa le proprie idee in vista della prossima stagione.