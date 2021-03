Calciomercato Milan – Vlahovic, difficile il rinnovo con la Fiorentina | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini segue con molta attenzione Vlahovic, che sembra non voler rinnovare con la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina si sofferma sul calciomercato del Milan . Uno degli obiettivi è quello di acquistare un nuovo attaccante. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe rimanere per un'altra stagione, mentre per Mario Mandzukic il rinnovo sarà automatico in caso di qualificazione in Champions, tuttavia i rossonero pensano anche a Dusan Vlahovic .

La valutazione del centravanti della Fiorentina è di circa 40 milioni di euro. Rocco Commisso non vuole perdere il suo gioiello, ma il serbo è in scadenza di contratto con il club toscano nel 2023. Un nuovo caso Chiesa? L'attaccante non sembra per il momento intenzionato a prolungare il contratto con la viola. Non solo Vlahovic: il Milan ha in canna altri due colpi.