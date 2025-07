Calciomercato Milan, Vlahovic aspetta il Diavolo! Settimana importante

Calciomercato Milan, Vlahovic: si muove qualcosa. Settimana importante. Lui aspetta ...

Il serbo, continua la rosea, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra meno di un anno (giugno 2026) e starebbe aspettando che il suo agente trovi un compromesso con la Juventus. La prossima settimana potrebbe essere uno snodo importante visto che la Signora sabato partirà per il ritiro tedesco di Herzogenaurach. Vlahovic, al momento, sarebbe tra i candidati, ma si starebbe muovendo qualcosa in Premier League.