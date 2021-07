Calciomercato Milan – Vivo l’interesse per l’austriaco Sabitzer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer, in scadenza di contratto con il Lipsia, resta sulla lista della spesa rossonera

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato cerca un trequartista, tiene vivo l'interesse per Marcel Sabitzer. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. L'austriaco, classe 1994, andrà infatti in scadenza di contratto con il RB Lipsia il prossimo 30 giugno 2022 e, pertanto, non dovrebbe restare nel club di proprietà del gruppo 'Red Bull'.