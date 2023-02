Calciomercato Milan – Vitor Roque e la strategia per l’attacco

Il Milan , per la prossima stagione, potrebbe andare alla ricerca del centravanti del futuro: un nome potrebbe essere quello di Vitor Roque, come dagli ultimi rumors dalla Spagna . I rossoneri, però, avrebbero sulla lista anche altri nomi. Ecco le ultime novità.

Milan, la strategia per l'attaccante del futuro

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan non sarebbe entrato in corsa perché su Vitor Roque ci sarebbe già un'asta a livello internazionale con Psg, Chelsea e Barcellona pronti a darsi battaglia con offerte milionarie. La valutazione del ragazzo sarebbe schizzata a 30 milioni di euro. Nella lista di Massara e Maldini resterebbe ancora in cima il nome di Noah Okafor e si guarderebbe con interesse anche in Francia e Germania. Nei piani del Milan ci sarebbero anche le cessioni di Rebic e Origi che potrebbero finanziare l'acquisto del bomber del futuro. Milan, i 'fantasmi' di Leao: i motivi della sua flessione >>>