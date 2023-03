Milan, l’apertura di Vitor Roque: “Mi sento pronto per giocare in Europa”

Tra i talenti più interessanti nel panorama calcistico internazionale, non si può non menzionare Vitor Roque . Il brasiliano, classe 2005, ha attirato su di sé gli occhi di tante big europee, soprattutto alla luce di quanto fatto vedere al Sudamericano Under 20 . Ma recentemente ha anche giocato la finale di Copa Libertadores, ad appena 17 anni. Tutti aspetti che lo rendono oggetto del desiderio di parecchie squadre.

E lui stesso, come riportato da calciomercato.com, ha aperto alla possibilità di un suo trasferimento nel Vecchio Continente: "Mi sento pronto per giocare in Europa, ci sto lavorando, voglio arrivarci il più preparato possibile". Oltre al forte interesse del Milan, però, ci sarebbero altre società che lo vorrebbero come rinforzo nelle prossime sessioni di calciomercato. Su tutte spiccano Chelsea, PSG, Atletico Madrid e Barcellona, con quest'ultimo che avrebbe intenzione di offrire 40 milioni di euro per il talento carioca. Rinnovo Leao, Tottenham-Milan la partita della verità