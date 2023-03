Calciomercato Milan – Vitor Roque: “I club europei sono un sogno”

"Vitor Roque: "So che il Barcellona è interessato e anche altri club. È un sogno. Ma non solo per il Barça, ma anche per i club europei. Ogni bambino ha questo sogno". Per il Milan, quindi, ci potrebbe essere la forte concorrenza del Barcellona, che sarebbe interessata al talento brasiliano. I rossoneri resterebbero vigili sul mercato degli attaccanti, ruolo sul quale il Diavolo, dovrà investire per il futuro. Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Il retroscena dell’ex agente