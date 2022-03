Calciomercato Milan – Sabato fari puntati sul giovane Viti dell’Empoli

Mattia Viti, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, sarà avversario del Diavolo con il suo Empoli a 'San Siro'

Mattia Viti , classe 2002 , obiettivo di calciomercato del Milan , sarà un osservato speciale del club rossonero. Sabato sera, infatti, a 'San Siro', ci sarà la sfida di Serie A tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i toscani di Aurelio Andreazzoli . Viti è stato seguito dagli osservatori del Milan per tutta questa stagione: già a gennaio c'era stata la possibilità che i rossoneri lo portassero a Milano per sopperire all'assenza dell'infortunato Simon Kjær .

Poi, però, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno preferito restare così, dando quindi modo ai giovani di casa Milan, il francese Pierre Kalulu e l'italiano Matteo Gabbia , di conquistare minuti e spazio sul terreno di gioco. A fine stagione, però, il Milan dirà molto probabilmente addio ad Alessio Romagnoli e non è escluso che, per il futuro, il Diavolo non possa puntare proprio su Viti per rimpiazzare il capitano.

Fisico imponente (191 centimetri), mancino come Romagnoli, Viti, in stagione, ha collezionato 16 presenze tra campionato (14) e Coppa Italia (2). Secondo 'calciomercato.com' il Milan potrebbe convincere l'Empoli a cedergli il suo gioiello in un'operazione come quella imbastita con il Bordeaux per Yacine Adli la scorsa estate.