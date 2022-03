Calciomercato Milan – Rinnovo Kalulu ad un passo: cifre e dettagli

Pierre Kalulu, difensore del Milan, non sarà protagonista del prossimo calciomercato estivo. Resterà in rossonero e rinnoverà il contratto

Un ottimo bottino per chi era arrivato come un giovane di belle speranze, tutto da scoprire, senza alcuna presenza in Prima Squadra in patria. In due anni Kalulu è cresciuto moltissimo, dimostrandosi giocatore 'da Milan'. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, a gennaio, non hanno preso un altro difensore: non volevano togliergli spazio.