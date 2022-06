Calciomercato Milan – Presto le visite mediche e la firma di Origi

Divock Origi sarà il rinforzo di calciomercato del Milan per il reparto avanzato. Arriverà svincolato dopo tanti anni trascorsi al Liverpool

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Divock Origi sarà un rinforzo del calciomercato estivo del Milan nel reparto avanzato. Con lui, nella stagione 2022-2023 la squadra di Stefano Pioli, in attacco, vuole puntare sull'esperienza internazionale di due attaccanti che hanno militato nella competitiva Premier League inglese. Lo stesso Origi, ovviamente, e Olivier Giroud, ex Arsenal e Chelsea.