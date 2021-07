Calciomercato Milan – Vicino l’accordo con il Cesena per il giovane Tonin

Il Milan è pronto ad una nuova cessione in prestito. Vicino l'accordo con il Cesena, squadra che milita in Serie C, per Riccardo Tonin

Carmelo Barillà

Il Milan è pronto ad una nuova cessione in prestito. Vicino l'accordo con il Cesena, squadra che milita in Serie C, per Riccardo Tonin, attaccante classe 2001. A riportarlo è 'TuttoC'. Per Tonin si tratterebbe della prima esperienza tra i professionisti. Nell'ultima stagione, con la Primavera del Milan, per lui 23 presenze condite da 2 gol e 3 assist.