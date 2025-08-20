Calciomercato, Milan vicino alla risoluzione del contratto con Origi

Pianeta Milan
Divock Origi, sotto contratto con il Milan dal 2022 e in campo solo per una stagione con il Diavolo, via in questo calciomercato estivo
Il Milan e Divock Origi sono vicinissimi a un accordo sulla risoluzione del contratto in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L’attaccante belga, classe 1995, arrivato in rossonero nell’estate 2022 a parametro zero, aveva firmato con il Diavolo per quattro anni a 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio.

Ma, dopo una prima stagione deludente (36 partite, con 2 gol e un assist, tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, per un totale di 1.187' sul terreno di gioco), al Milan l'ex "Liverpool legend" non si è più visto. Nella stagione 2023-2024 Origi era andato in prestito in Inghilterra, al Nottingham Forest, fallendo anche lì (22 partite, con un gol e un assist, tra Premier League e F.A. Cup, per soli 754' in campo).

Nell'annata appena trascorsa, la 2024-2025, è rimasto inattivo: non ha mai frequentato Milanello, si è allenato da solo con un preparatore atletico in giro per l'Italia, tra Roma e Firenze. Ora, con un contratto ancora in essere fino al 30 giugno 2026, Origi e il Milan hanno deciso di separarsi. Per la 'rosea', il club di Via Aldo Rossi gli liquiderà meno di metà dello stipendio rimanente.

