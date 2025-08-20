Calciomercato, Milan vicino alla risoluzione del contratto con Origi

Il Milan e Divock Origi sono vicinissimi a un accordo sulla risoluzione del contratto in questa sessione estiva di calciomercato . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L’attaccante belga, classe 1995 , arrivato in rossonero nell’estate 2022 a parametro zero , aveva firmato con il Diavolo per quattro anni a 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio .

Calciomercato Milan, in via di risoluzione il contratto di Origi

Ma, dopo una prima stagione deludente (36 partite, con 2 gol e un assist, tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, per un totale di 1.187' sul terreno di gioco), al Milan l'ex "Liverpool legend" non si è più visto. Nella stagione 2023-2024 Origi era andato in prestito in Inghilterra, al Nottingham Forest, fallendo anche lì (22 partite, con un gol e un assist, tra Premier League e F.A. Cup, per soli 754' in campo).