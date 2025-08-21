Pianeta Milan
Calciomercato Milan, vicino l’accordo per Boniface. La situazione

Calciomercato, dopo un sondaggio a giugno, il Milan è tornato alla carica per Boniface e sta per chiudere l'operazione. Lo riporta Tuttosport
Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare il nome di Boniface è sempre stato presente. Fin da giugno, quando il Milan aveva provato a sondare il terreno per il nigeriano. Il Bayer Leverkusen aveva però chiesto 40 milioni e in via Aldo Rossi avevano preferito lavorare su altre piste. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Ecco allora che si è tanto parlato di Vlahovic, di Hojlund, persino di Nicolas Jackson (irraggiungibile a livello di prezzo). Le vie del calciomercato sono infinite e nella giornata di ieri - in poco tempo - l'operazione Boniface è stata praticamente chiusa. Perché?

Una trattativa lampo: Milan vicino a chiudere per Boniface

Il quotidiano torinese spiega che il Leverkusen ha acquistato il 19enne Kofane durante questo calciomercato estivo. Nella visione del club tedesco quest'ultimo è la riserva di Schick, il titolare della squadra. In questo modo, il prezzo di Boniface si è abbassato e il Milan sembra aver trovato la quadra per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Oggi potrebbe arrivare la definizione di quello che potrebbe diventare un vero affare.

Tuttavia c'è un incognita. Ed è legata alla condizione fisica dell'attaccante nigeriano. Tuttosport ricorda le due rotture del crociato patite da Boniface (nel 2019 e nel 2020) e i vari problemi muscolari che lo hanno tormentato durante le ultime annate. Dal punto di vista tecnico, poco da dire: "sulle sue potenzialità nessuno discute" - si legge sul giornale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta anche Harder: cifre e formula convenienti >>>

Infine, occorre non scartare un'altra ipotesi, ossia che non solo Boniface possa sbarcare a Milanello. A Casa Milan, il calciomercato degli attaccanti non è da considerare chiuso. L'opzione Vlahovic non è ancora tramontata e se - verso la chiusura del mercato - si dovessero verificare condizioni favorevoli, i rossoneri potrebbero affondare il colpo. A una condizione: la vendita per circa 30 milioni di Santiago Gimenez, che sembra non sposarsi con le richieste di Massimiliano Allegri. Si attendono sviluppi.

