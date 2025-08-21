Calciomercato Milan, vicino l’accordo per Boniface. La situazione

Tuttavia c'è un incognita. Ed è legata alla condizione fisica dell'attaccante nigeriano. Tuttosport ricorda le due rotture del crociato patite da Boniface (nel 2019 e nel 2020) e i vari problemi muscolari che lo hanno tormentato durante le ultime annate. Dal punto di vista tecnico, poco da dire: "sulle sue potenzialità nessuno discute" - si legge sul giornale.
Infine, occorre non scartare un'altra ipotesi, ossia che non solo Boniface possa sbarcare a Milanello. A Casa Milan, il calciomercato degli attaccanti non è da considerare chiuso. L'opzione Vlahovic non è ancora tramontata e se - verso la chiusura del mercato - si dovessero verificare condizioni favorevoli, i rossoneri potrebbero affondare il colpo. A una condizione: la vendita per circa 30 milioni di Santiago Gimenez, che sembra non sposarsi con le richieste di Massimiliano Allegri. Si attendono sviluppi.
