Calciomercato Milan, vicino l’accordo per Boniface. La situazione

Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare il nome di Boniface è sempre stato presente. Fin da giugno, quando il Milan aveva provato a sondare il terreno per il nigeriano. Il Bayer Leverkusen aveva però chiesto 40 milioni e in via Aldo Rossi avevano preferito lavorare su altre piste. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Ecco allora che si è tanto parlato di Vlahovic, di Hojlund, persino di Nicolas Jackson (irraggiungibile a livello di prezzo). Le vie del calciomercato sono infinite e nella giornata di ieri - in poco tempo - l'operazione Boniface è stata praticamente chiusa. Perché?